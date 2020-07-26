Единая многодневка

26.07.2020, 6:25, Разное

В сентябре выборы пройдут по модели «общероссийского голосования»: что с этим не так?

В Центризбиркоме официально объявили: сентябрьские выборы в регионах пройдут в три дня. Опыт многодневного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию ожидаемо перекочевал на выборы в целом, причем, вопреки мнению многих экспертов, это случилось уже на ближайшем едином дне голосования. Теперь 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование, когда можно будет проголосовать на дому и на придомовых территориях, среди которых на общероссийском голосовании были автобусы, багажники автомобилей и пеньки. А 13 сентября состоится основной день выборов. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц рассказал корреспонденту «Новой», что именно, по опыту общероссийского голосования, вызывает опасения в «многодневке».

Петр Саруханов / «Новая газета»

Отсутствие очередей бюджетников

— Главная проблема многодневного голосования — это удобная технология для принуждения избирателей, — поясняет в разговоре с «Новой» Григорий Мельконьянц.

— Одно дело, когда группы избирателей принуждают голосовать в один день, и эти группы видно, потому что они выстраиваются в очереди. А другое — когда это можно сделать менее заметно: людей распределяют по трем дням.

Что еще важно, технология «мобильный избиратель» позволяет прикреплять людей к участкам, которые находятся рядом с организациями и учреждениями, в которых они работают.

«Мобильный избиратель» — это механизм, который позволяет человеку проголосовать на любом удобном для него избирательном участке. Мельконьянц отмечает, что «удобным» этот участок может быть в том числе для работодателя, который получает возможность оказать давление на своего работника на выборах:

— Очень удобно, если это будний день. В пятницу (11 сентября, один из дней досрочного голосования, выпадает на пятницу. — Ред.) люди приходят на работу, и их ведут вместе на участок голосовать. Либо непосредственно на предприятие приходит комиссия в составе двух-трех членов комиссии, где под присмотром руководства все голосуют. Это очень удобный инструмент повышения явки и контроля того, как люди проголосуют.

«Вы это видели? Докажите!»

Вторая «опасная зона» — это надомное голосование, которое пользуется довольно высокой популярностью в дни «досрочки». Вспоминая опыт общероссийского голосования, Мельконьянц отмечает самые распространенные жалобы, с которыми сталкивался «Голос» во время недели голосования по поправкам в Конституцию:

— Мы зафиксировали следующую технологию в Подмосковье: избиратель приходит голосовать, а член комиссии видит в журнале, что за этого человека уже проголосовали — на дому, что за него был получен бюллетень. И член комиссии говорит: извините, вас нет в списке избирателей. Потому что он видит, что за этого человека уже стоит подпись, и, чтобы не привлекать внимание, говорит «идите в дополнительный список». Поэтому получается, что человек голосует как бы второй раз.

Кроме того, Мельконьянц отмечает:

когда избиратели голосуют на дому, они не расписываются в журнале с фамилиями, в котором голосующий ставит подпись на обычном избирательном участке.

Если житель выбрал надомное голосование, ему нужно только подписать заявление на получение бюллетеня.

— И используется такая технология: например, на участке нужно дополнительно приписать 300 голосов — они [члены комиссии] оформляют для этого фиктивные заявления на надомное [голосование], — рассказывает Мельконьянц, — Заявления на людей, которые находятся в списках избирателей. Но так как эти люди на участок не приходили, а списки к ним на дом никто не несет, напротив фамилий этих избирателей должны написать, что они проголосовали на дому.

Одно из следствий такой системы — это когда избиратель все-таки решает дойти пешком до участка, чтобы проголосовать, но тут неожиданно обнаруживает, что напротив его фамилии уже стоит отметка о получении бюллетеня. «Избиратель это видит и поднимает скандал — таких случаев было очень много», — говорит Мельконьянц.

Один из таких случаев на УИК № 1403 в Лефортово попал на видео. Москвичи, муж и жена, пришли на участок, чтобы проголосовать, но в журнале увидели, что напротив их фамилий, а также напротив фамилий их детей уже стоят подписи и отметки, что они голосовали на дому.

Когда испуганные члены комиссии вызвали председателя Ирину Осипову, она просто захлопнула журнал, крепко прижала его к себе и пояснила возмущенным избирателям: «Вы это видели? Докажите!»

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут тогда пояснил относительно этого инцидента: «Скорее всего, там просто ошибочно в список избирателей была проставлена отметка о том, что человек проголосовал вне помещения. Но люди есть люди, тем более — которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать». Затем бюллетени с результатами надомного голосования на этом участке признали недействительными.

«Ночь — это серая зона»

Что касается хранения бюллетеней ночью, как это было на общероссийском голосовании, «документы фактически оказываются без контроля, — объясняет эксперт «Голоса». — Опыт общероссийского голосования показывает, что опечатать прорезь в ящике какой-то бумагой — недостаточно. На этой бумаге ставится печать и подпись председателя комиссии, но при желании ее можно переклеить. Или сейф-пакеты, о которых много говорят как об альтернативе опечатыванию ящиков (именно в сейф-пакете содержались бюллетени якобы проголосовавших на дому на участке в Лефортово. — Ред.). Сейф-пакеты каждая комиссия понимает по-своему, ТИК никаким образом не регламентирует, что такое сейф-пакет. То есть комиссия может в какие-то «ноу-нейм» пакеты, без опознавательных знаков, упаковать бюллетени.

На ночь бюллетени проголосовавших остаются на участке, и наблюдателей, конечно, в эти часы рядом нет.

На общероссийском голосовании видеотрансляция того, что происходило в ночное время на участках, также не велась:

— Мы не знаем, что происходит ночью, потому что трансляции видеонаблюдений в интернет на общероссийском голосовании не было. Поэтому мы можем лишь доверять. При этом были примеры, когда из ниоткуда наутро появлялись сейф-пакеты, которых никто раньше не видел. Главная проблема в том, что проконтролировать эти процедуры невозможно. А ночью может произойти что угодно. Если наблюдатель придет с утра на участок и захочет проверить целостность опечатывания, ему могут сказать: а вы опоздали, мы уже все с утра открыли. Это не мешает, например, в третий день голосования появиться сейф-пакету с 200–300 заявлениями. Наблюдатели спросят: а кто голосовал? Ему ответят: ну, вас не было, у нас выездная группа выезжала.

Мельконьянц отмечает, что «Голос» зафиксировал подобные прецеденты на голосовании по поправкам, но в какой именно момент происходили манипуляции с бюллетенями, зафиксировать тяжело: «Ночь — это вообще серая зона. Мы не можем ничего контролировать».

Повторятся ли на сентябрьских выборах в регионах фотографии с общероссийского голосования, где члены комиссии проводили голосование у детское карусели, в багажнике автомобиля, в автобусе? Мельконьянц отвечает, что пока неизвестно, как выйдет на практике, но в ЦИКе утверждают, что ужесточили требования к «уличному голосованию».

Голосование на карусели в сельской местности. Июнь 2020 года. Автор фото разыскивается«Против» — более 90%

В сентябре в 18 регионах пройдут прямые губернаторские выборы, в 11 регионах изберут депутатов законодательных собраний, а в 22 столицах субъектов пройдут выборы гордум. Голосование будет проходить с 11 по 13 сентября, то есть с пятницы по понедельник.

Сопредседатель «Голоса» обращает внимание на то, что после аналогичного многодневного голосования поступали жалобы членов комиссий по поводу оплаты труда:

— Очень много недовольных членов комиссий, которые фактически получили оплату за работу на неделе общероссийского голосования, сопоставимую с оплатой на выборах президента. То есть они дежурили на протяжении недели или нескольких дней, а при этом получили оплату из расчета, как будто работали один день. Поэтому в этот раз нужно будет смотреть, насколько адекватную оплату получат члены комиссии, которые отработают все три дня.

«Подобная практика получила положительные отзывы участников голосования», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова относительно многодневного голосования. Только вот 23 июля в официальном аккаунте Центризбиркома в твиттере появилось голосование с вопросом: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?» Когда проголосовало более 63 тысяч человек, вариант «нет» набрал 93%.

Дальше началось что-то очень странное. Опрос сначала удалили, а затем снова опубликовали. В беседе с изданием «Подъем» председатель ЦИК заявила: «Просто бедненькая девочка, неопытная, которая сидела администратором, когда в Twitter пошли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось всё. Я об этом не знала, мы вообще не знали, что они вывесили эти опросы, тем более не знали, что убрали. Поэтому я сказала: глупостью было вывешивать, но ещё большей глупостью было убирать. Я дала команду: пусть висит. Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам так называемым. Пусть висит на всеобщее счастье».

А ЧТО ДУМАЮТ ЧИТАТЕЛИ?96,18% читателей «Новой газеты» считают многодневное голосование плохой практикой. Опрос«Требования времени»

На заседании ЦИКа 24 июля Элла Памфилова отметила, что избирательная система в 2020 году и 2016-м (когда ЦИК только начинал работать в нынешнем составе — Ред.) — это «небо и земля», и сейчас система вышла на «новый и качественный уровень». «Тогда в 2016 году у нас были все основания считать, что досрочное голосование является одним из основных источников для злоупотреблений и фальсификаций. И на том этапе мы все с этим боролись, практически ликвидировав его везде, где было можно», — заверила Памфилова.

Кроме того, по словам главы ЦИК, о прежних «нормальных условиях», в которых проходили предыдущие выборы, «придётся надолго забыть». Так как новые условия — это «требование времени».

Татьяна Васильчук

корреспондент