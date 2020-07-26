 

“Путин захватил сирийские Голаны”

26.07.2020, 6:01, Разное

время публикации: 24 июля 2020 г., 

На сайте “Мако” опубликована статья одного из ветеранов израильской журналистики Эхуда Яари под заголовком “Путин захватил сирийские Голаны”.

В публикации утверждается, что “в последние недели русские активно, но без лишней огласки”, действуют на юге Сирии, чтобы вытеснить иранцев и “Хизбаллу” из районов Дараа, Кунейтра и сирийской части Голанских высот, и передать контроль над юго-западом страны боевикам пророссийской группировки “Армия Хурана” под командованием Ахмада аль-Абду, выступавшего ранее против режима Башара Асада.

Яари пишет, что ранее Израиль оказывал гуманитарную помощь повстанцам из “Армии Хурана”, действовавшим против Асада и проиранских сил.

По сведениям журналиста, в настоящее время боевики “Армии Хурана” демонтируют блокпосты “Хизбаллы” в деревнях на юго-западе Сирии. При этом российская военная полиция способствует примирению между друзами и мусульманами в этом регионе. Отмечается, что в Дараа, Кунейтре и друзских районах сирийской части Голанских высот формируется собственная гражданская администрация.

Следует отметить, что публикации о контроле российской военной полицией районов на юго-западе Сирии появляются с 2018 года. Однако к юго-западу от Дамаска до последнего времени было множество военных объектов проиранских милиций, в том числе ливанской “Хизбаллы”.





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