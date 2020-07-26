 

В Днепре, вероятно, нашли могилу краеведа Поля. В Российской империи его называли “малороссийским Колумбом”

26.07.2020, 5:30, Новости дня

В Днепре, вероятно, обнаружили могилу известного местного промышленника, краеведа и археолога-аматора Александра Поля (1832–1890). Об этом сообщает местный телеканал D1.

Поиски места захоронения Поля ведутся с мая этого года на территории Севастопольского парка. Известно, что Поль был похоронен рядом с Лазаревской церковью на Севастопольском кладбище, однако после прихода к власти большевиков храм разобрали, а на месте кладбища разбили парк.

В конце июля участники археологической экспедиции обнаружили у фундамента бывшей церкви склеп с останками мужчины в возрасте около 60 лет (Поль умер на 58-м году жизни) и женщины в возрасте около 80 (его жена умерла в 74).

Член экспедиции, старший научный сотрудник Днепропетровского национального университета имени Гончала Владимир Шалобудов отметил, что найденный мужской скелет соответствует описанию Поля. В частности, он указал, что затылочная часть черепа сужается к лицевой части – у Поля лицо также было узким. В то же время Шалобудов сказал, что окончательный вывод делать рано – сейчас исследователи ожидают результатов антропологической экспертизы, которая должна подтвердить принадлежность останков.

Если подтвердится, что в найденном склепе похоронены Поль и его супруга, их останки намерены торжественно перезахоронить, а старое место погребения накрыть куполом.

ВИДЕОВидео: D1 / YouTube

Поль – известный екатеринославский (название Днепра времен Российской империи) предприниматель, краевед и археолог-аматор, первый почетный гражданин Екатеринослава; в Российской империи его называли “малороссийским Колумбом”. Собрал обширную коллекцию древностей, большую часть которой составляли предметы, связанные с историей Запорожской Сечи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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