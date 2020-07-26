 

Кулеба заявил, что Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма

26.07.2020, 5:30, Новости дня

Российская Федерация потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Об этом 25 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

“В то же время нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине”, – заявил министр.

Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні. 3/3#КримЦеУкраїна

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Хорватии подводят итоги выборов в Парламент

12.07 / В Китае освобожден профессор, критиковавший Си Цзиньпина

30.06 / От коронавируса в Москве вылечились более 150 тыс. человек

25.06 / Макрон и Путин обсудят ситуацию в Украине и Ливии

13.07 / Готовившую теракты ячейку ИГ выявили в Ростовской области

06.07 / Даниил Квят: очень обидно так заканчивать гонку

10.07 / США решили отправить в Армению советника для помощи в борьбе с коррупцией

16.07 / Глава МОК признал ошибкой бойкот Олимпиады 1980 года

13.07 / Le Parisien – на страже правосудия — во Франции лабрадор работает помощником следователя

25.06 / Вероятно, ЕС не откроется для туристов с июля и, не исключено, какие-то авиарейсы даже закроются – президент Украинской ассоциации турагентств Рудич

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска