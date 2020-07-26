Кулеба заявил, что Россия потеряла шанс нормализовать незаконную оккупацию Крыма

26.07.2020, 5:30, Новости дня

Российская Федерация потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Об этом 25 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

“В то же время нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине”, – заявил министр.

Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні. 3/3#КримЦеУкраїна

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.