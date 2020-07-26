 

ДТП в Хмельницкой области. Девять человек пострадали

26.07.2020, 5:30, Новости дня

Вечером 24 июля на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошла авария с участием автомобиля Honda Accord и скорой помощи, об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

По данным полиции, 30-летний водитель иномарки не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи. “Скорая” двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу.

В результате ДТП травмы получили девять человек: водитель Honda и трое его пассажиров, водитель “скорой”, 63-летний врач, 33-летняя медсестра, пациент и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

Все пострадавшие были госпитализированы.

По информации управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, в салоне легкового автомобиля были зажаты трое людей. Спасатели деблокировали людей с помощью специальных инструментов.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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