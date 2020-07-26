Главный инфекционист США пожаловался на «серьезные угрозы» в адрес семьи

26.07.2020, 5:30, Новости дня

Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что его семье поступали «серьезные угрозы» на фоне ситуации с коронавирусом.

В эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода Фаучи заявил, что «ситуация жесткая», угрожали не только ему самому, но также его жене и дочерям.

«Как же так? Неужели это происходит в США?» – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил Фаучи, ему предоставили охрану.

Он призвал не политизировать ситуацию с коронавирусом. Фаучи считает, что «это отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне». Он подчеркнул, что речь идет о «фундаментальных принципах политики общественного здравоохранения». Фаучи «не понимает, как люди могут быть враждебно к этому настроены».

Он рассказал, что во времена борьбы с пандемией ВИЧ/СПИД также получал письма с угрозами.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США.