Главный инфекционист США пожаловался на «серьезные угрозы» в адрес семьи
26.07.2020, 5:30, Новости дня
Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что его семье поступали «серьезные угрозы» на фоне ситуации с коронавирусом.
В эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода Фаучи заявил, что «ситуация жесткая», угрожали не только ему самому, но также его жене и дочерям.
«Как же так? Неужели это происходит в США?» – приводит его слова РИА «Новости».
Как сообщил Фаучи, ему предоставили охрану.
Он призвал не политизировать ситуацию с коронавирусом. Фаучи считает, что «это отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне». Он подчеркнул, что речь идет о «фундаментальных принципах политики общественного здравоохранения». Фаучи «не понимает, как люди могут быть враждебно к этому настроены».
Он рассказал, что во времена борьбы с пандемией ВИЧ/СПИД также получал письма с угрозами.
Напомним, глава американского государства Дональд Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США.
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