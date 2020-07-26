В Крыму во время патриотической акции затонул бронетранспортер

26.07.2020, 5:18, Разное

Во время патриотической акции «Керченский десант "Дорога мужества"» в Крыму утонул бронетранспортер. О происшествии во время показательного форсирования Керченского пролива сообщает РИА Новости.Крым.

«Один их трех бронетранспортеров утонул. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Выясняются причины случившегося», — рассказал агентству представитель организаторов акции Сергей Чернаков.

По словам пресс-секретаря межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова, пройдя пять километров БТР попал на участок с сильным течением: вода начала поступать внутрь машины. Положение усугубил и сильный боковой ветер. Остальным бронетранспортерам по требованию МЧС пришлось вернуться на берег.

В сторону Крыма бронемашины выехали из станицы Тамань (поселок Рыбацкое). Акцию организовали в память о бойцах Красной Армии и моряках Черноморского флота, погибших в ходе Керченско-Эльтигенской операции 1943 года по освобождению Керченского полуострова. «Цель акции — еще раз показать, насколько невыносимо тяжело было людям, когда на пределе возможностей, из последних сил они шли освобождать полуостров», — объясняли организаторы. Боевым машинам нужно было преодолеть 15 километров по воде.