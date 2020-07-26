Акция протеста против монархии состоялась в Мадриде

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26.07.2020, 5:08, Новости дня

В столице Испании состоялась акция протеста против монархической формы правления, сообщают СМИ.

Участники акции вышли на улицы с лозунгом «Народная республика». Они подвергли критике «коррумпированную монархию». Организаторы акции заявили, что «все больше» жителей Испании «отвергают текущую роль институтов, в том числе короны», передает ТАСС со ссылкой на Nacional.

Кроме того, звучали лозунги «Да здравствует борьба рабочего класса», «Мадрид станет могилой фашизма», «Хуан Карлос – наследник Франко», «No pasaran», передает РИА «Новости».

Накануне был опубликован манифест, в котором объявлялось о намерении «окончательной» смены «режима», закрепленного после смерти диктатора Франсиско Франко конституцией 1978 года.

Акцию поддержали некоторые каталонские сепаратистские организации и политические партии.

Она прошла на фоне сообщений в СМИ о расследованиях в Европе против Хуана Карлоса I – бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. 

СМИ утверждают, что Хуан Карлос I получил деньги от окружения саудовского короля за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги между Меккой и Мединой.

Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от отца. Кроме того, Филипп VI велел, чтобы Хуан Карлос I больше не получал средств из бюджета королевского двора.

Самого Филиппа VI подозревали в том, что он мог являться бенефициаром офшорного фонда, связанного с его отцом.





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