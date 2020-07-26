 

Мнение: В Милуоки застрелили чернокожего агитатора за Трампа

26.07.2020, 4:38, Разное

23 июля в Милуоки неизвестные застрели  чернокожего сторонника Дональда Трампа, который активно агитировал за его повторное избрание на пост президента США.
Бернелл Траммел был застрелен за несколько часов до своего интервью, где он собирался рассказать, почему черное население Америки должно голосовать за Трампа. Траммела застрелили на улице днем – убийца подъехал на машине, убил Траммела и уехал.

Нельзя исключать, что Траммел создавал ненужную картинку и разрушал нарратив "все цветные против Трампа", тем более, что Траммел поддерживал не только Трампа, но и движение Black Lives Matter.
А может просто совпадение, но почему-то в совпадения не очень верится. Полиция пока не отметает версию политического убийства. Республиканская партия требует тщательного расследования данного убийства, намекая на то, что здесь есть политическая подоплека и угроза свободному выражению мнений.

PS. Стоит отметить, что у нас в стране зачастую можно встретить ошибочное мнение, что в американских городах бунтуют в основном черные, что мягко говоря не так, для чего достаточно посмотреть фото и видео с протестов. И далеко не все черные поддерживают подпитываемые Демократической партией городские бунты.

Источник: Colonel Cassad





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