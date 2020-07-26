Жители Миннеаполиса решили сами патрулировать улицы с оружием

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26.07.2020, 4:30, Новости дня

На фоне сокращения финансирования полиции жители американского города Миннеаполис создают вооруженные патрули, сообщают СМИ.

В пятницу местные власти приняли первые шаги по сокращению финансирования полиции. В соответствии с новым указом бюджет полиции сократят как минимум на 10 млн долларов (сейчас он составляет 193 млн долларов).

Некоторые члены патрулей вооружены. Они заявляют, что даже ответный огонь собираются открывать только в крайней ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal. 

Кроме того, в одном из районов Миннеаполиса выстроили баррикады, чтобы не допустить появления посторонних ночью.

Подчеркивается, что патрули и группы безопасности должны дополнить работу полиции, а не заменить ее.

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Сообщалось, что департамент полиции в Миннеаполисе хотели расформировать.





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