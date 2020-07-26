 

Лукашенко заявил, что в Беларуси маловато “майданутых”

26.07.2020, 4:20, Новости дня

В Беларуси недостаточно активистов для организации “майдана”. Такое мнение президент страны Александр Лукашенко выразил 24 июля в ходе рабочей поездки в Минскую область, сообщил сайт главы государства.

“Госсекретарь [США Майк Помпео] правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом “майданы”. На “майдан”, если своих нет (у нас маловато “майданутых”), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частная военная компания. – “ГОРДОН”) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах”, – сказал Лукашенко.

В качестве примеров, где “так было”, он назвал Ливию, Ирак и Сирию.

“Стало только хуже. Это управляемый хаос”, – считает президент Беларуси.

Он отметил, что в Минской области есть воинская часть, которая, “если, не дай бог, где-то какой-то “майдан”… может быть задействована по закону для наведения порядка”.

В Беларуси перед выборами президента, которые назначены на 9 августа, прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Милиция задерживала их участников и журналистов.

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень. Одного из главных соперников Лукашенко – банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Его обвинили в финансовых преступлениях. Также ЦИК снял с гонки дипломата Валерия Цепкало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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