 

В ВСУ за сутки выявили 10 больных с COVID-19, четырех из них – во Львовской области

26.07.2020, 4:20, Новости дня

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 человек. Об этом 25 июля проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся четыре человека: в военно-медицинском клиническом центре Южного региона [в Одессе] – один военнослужащий и один сотрудник ВСУ, в военно-медицинском клиническом центре Западного региона [во Львове] – один военнослужащий, в Ровенском военном госпитале – один военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение”, – говорится в сообщении.

По данным командования медсил ВСУ, дома от COVID-19 лечатся три человека во Львовской области, два – в Киевской и один – в Одесской.

“Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания”, – отметили военные медики.

Всего с начала эпидемии в ВСУ болеет 155 человек с COVID-19. Уже вылечились 566 человек, еще пять пациентов скончались.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 25 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Laupäev, 25. juuli 2020

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106 за сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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