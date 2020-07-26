«Фонтанка» сообщила о задержании в Петербурге более чем 60 армян и азербайджанцев

26.07.2020, 4:10, Разное

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных задержали более 60 армян и азербайджанцев в рамках профилактического рейда. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, представителей диаспор задерживали в центре города: 27 человек увели с улицы Рубинштейна за распитие алкоголя в общественном месте, еще 35 — с Думской улицы. В профилактических рейдах, как сообщает «Фонтанка», принимали участие сотрудники центра «Э», ОМОНа и СОБРа. Задержания также происходили и на окраине Петербурга.

Источники Интерфакса также утверждают, что полиция северной столицы два дня назад уже пресекла столкновение между армянами и азербайджанцами. Силовики пришли в ресторан деревни Новосаратовка Всеволожского района, где уже собрались порядка 40 человек. Из них 25 были задержаны, им вменили мелкое хулиганство.

Задержания в Петербурге происходили на фоне событий в Москве, где полиция за последние два дня задержала около 30 участников драк на межнациональной почве. На некоторых составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Одна из стычек произошла накануне в Новой Москве, где, по данным источника ТАСС, группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам, другая — на юго-востоке столицы. После этого были возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое, троих участников беспорядков арестовали.

Конфликт вспыхнул в связи с военными столкновениями на азербайджано-армянской границе из-за статуса Нагорного Карабаха, начавшимися 12 июля после взаимного обвинения в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году. И Армения, и Азербайджан сообщали о жертвах и раненых среди военнослужащих и мирных жителей.