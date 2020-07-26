 

Мнение: О неразрешимой проблеме для Владимира Путина

26.07.2020, 4:02, Разное

Есть такое понятие – «общественный договор». Это такой неформальный консенсус между глубинным народом и официальной властью, на котором зиждется вся государственная конструкция страны. И это очень важный элемент долгосрочной стабильности, предохраняющий от войн, революций и даже верхушечных заговоров.

Россия прошла через несколько таких договоров, и в целом сохранила #стабильность.

Скажем, при Борисе Ельцине этот консенсус заключался в том, что #население отказывалось от советских социальных гарантий как бы в обмен на полную свободу действий.

Довольно быстро люди поняли, что их обманули, втолкнув в #бедность. Потому следующий общественный договор заключался в отказе от некоторых свобод, слова и выборов прежде всего, в обмен на рост уровня жизни. Благодаря либеральным реформам и росту цен на нефть, этот договор выполнялся, пока кризис 2008 года не поставил на нём крест.

И тогда власть предложила новый консенсус – стабильность уровня жизни в обмен на свободу частного бизнеса. Именно в 2009-2014 гг. произошло самое масштабное огосударствление российской экономики. Вместе с тем стабильность начала превращаться в застой, грозивший в том числе и снижением реальных доходов, так как на две трети государственная экономика стремительно теряла #эффективность.

Тогда #власть родила новую идею: обмен падающего уровня жизни и отказа от политического представительства на сохранение хотя бы «социальных гарантий», приращение территорий в виде «#Крымнаш» и и возвращение «величия России на международной арене». Пипл схавал. Но и тут #деньги подкачали. Оказалось, даже нищенский уровень социальных гарантий наша #власть поддерживать не в состоянии. Да и «величие» оказалось химерой…

В общем, тот договор тоже оказался разорван пенсионной реформой 2018 года. Поправками в Конституцию власть попыталась предложить новые договорённости, но теперь:
1. Эффект #Крым­а исчерпан, людей больше волнуют не победы на мировой арене, а экономические проблемы внутри страны;
2. Реальные доходы падают шестой год подряд и конца этому не видно, теперь будут обнулены и реальные #пенсии;
3. Общество раздражено и бурлит по любому поводу арастание ощущения, что никакого «величия России» нет, а есть стагнация и деградация.

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





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