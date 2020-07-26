Полиция Сиэтла объявила беспорядки в городе мятежом

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26.07.2020, 3:48, Новости дня

Беспорядки в американском Сиэтле являются мятежом, сообщила местная полиция.

Участники протестов атаковали стройку центра заключения несовершеннолетних преступников. Они подожгли строительный вагончик и конструкции. Кроме того, демонстранты хотели взорвать стены полицейского участка. Они бьют стекла, кидают в полицейских камни, бутылки и взрывоопасные вещества.

Полиция объявила происходящее «мятежом» в связи с «продолжающимся причинением ущерба и угрозами общественной безопасности», передает РИА «Новости».

Отмечается, что полиция «продолжает работу по разгону толпы», задержаны 11 человек. Сотрудники полиции используют оружие нелетального действия.

Сообщается, что в ходе беспорядков пострадали двое полицейских.

В начале июня под контролем активистов «Антифа» оказался центр Сиэтла, включая здание мэрии и полиции. Территорию объявили «Автономной свободной зоной Капитолийского холма».

1 июля полиция провела жесткую зачистку, позднее Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле.





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