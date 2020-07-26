 

Ким Чен Ын велел закрыть город в КНДР из-за ситуации с коронавирусом

26.07.2020, 3:30, Новости дня

В связи с подозрением на первый случай коронавируса в КНДР лидер страны Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Кроме того, было решено изолировать районы города друг от друга в качестве превентивной меры, передает РИА «Новости».

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи объявило о переходе от «национальной чрезвычайной карантинной системы» к «максимальной чрезвычайной системе».

Режим строгого карантина введен в городе 24 июля, передает ТАСС.

Напомним, COVID–19 заподозрили у человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи.

По официальной информации, в КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая COVID–19.





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