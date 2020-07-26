 

Мнение: Фотографии с телефона эстонского наемника Миколы Илина

26.07.2020, 3:30, Разное

Эксклюзив для читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
Фотографии с телефона эстонского наемника Миколы Илина, который столь чудесно сходил на Зайцево https://colonelcassad.livejournal.com/6034581.html, где окончил свой жизненный путь подорвавшись на противопехотной мине. Большая часть фотографий связана с 35-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ.


Были еще порнографические фотографии с его участием, но пожалуй и без них хорошо.

Источник: Colonel Cassad





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