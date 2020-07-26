Gala – Саркози рассказал, как «жёстко» его встретил Путин в 2008 году

26.07.2020, 3:15, Новости дня

В 2008 году, когда между Россией и Грузией случился конфликт, президент Франции Николя Саркози прибыл в Москву в качестве посредника для его разрешения. Но Владимир Путин встретил его в плохом расположении духа. Как пишет Gala, несмотря на это, лидерам удалось согласовать план действий.



Reuters

Бывший французский президент Николя Саркози представил свою книгу, в которой, в частности, описал напряжённую встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Она произошла в разгар конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. Автор статьи в журнале Gala называет отношение Путина «жёстким» и «дестабилизирующим».

В то время Франция председательствовала в Европейском совете, и Саркози отправился в Россию, чтобы сыграть роль посредника в конфликте РФ и Грузии. Дмитрий Медведев, на тот момент президент России, уже заявил о прекращении военных действий, но «партия ещё не была выиграна». А Владимир Путин, хотя и не занимал пост президента, но, по словам Саркози, мог сказать последнее слово. Так что переговоры были весьма деликатными и начались с плохого эпизода.

По словам Саркози, Путин, придя на их совестный обед, сказал: «Я только что от стоматолога, у меня ужасная зубная боль, я в очень плохом настроении». Автор статьи отмечает, что Путин и Саркози с трудом находили общий язык, но на этот раз, даже несмотря на плохое настроение российского лидера, им удалось согласовать план выхода из кризиса, пишет Gala.