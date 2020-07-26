Ouest-France – Франция включила космос в сферу военных действий

26.07.2020, 3:15, Новости дня

Глава военно-воздушных сил Франции теперь будет отвечать и за космические силы, пишет Ouest-France. По словам автора статьи, французские власти настаивают, что их деятельность в космосе будет носить мирный характер, но оставляют за собой право запускать не только наблюдательные спутники, но и средства самозащиты в космосе.



Reuters

Вот пришла очередь космической сферы, пишет Ouest-France: во французской армии решили добавить эту область к списку зон своей деятельности. Так, глава военно-воздушных сил стал главой военно-воздушных и космических сил. То есть, у армии появился новый фронт, пишет издание.

При этом министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли отметила, что космос не должен стать театром боевых действий. Но она напомнила, что там существуют значительные угрозы в виде шпионажа, саботажа, загрязнения космоса. Прежде она говорила, что космос из научного и общего пространства становится областью, где страны продолжают оспаривать своё превосходство.

Так, недавно Китай и ОАЭ запустили свои зонды на Марс. Однако их амбиции не ограничиваются исследованием космоса. Так, в марте Индия вступила в клуб держав, способных сбить космический спутник. В четверг Штаты обвинили Россию, что и она испытала подобное оружие. Французские чиновники отмечают, что космос, по их мнению, всё больше становится сферой конкуренции и потенциально — областью столкновений.

Однако Франция, в свою очередь, настаивает, что ни в коем случае не хочет участвовать в гонке вооружений, но выступает за мирное использование космоса. Так что французская армия собирается закупить спутники, способные обнаружить, охарактеризовать недружественные действия и определить их автора. Они будут оснащены камерами, которые работают на 360 градусов, а также мощными лазерами, чтобы не позволить враждебным объектам подойти слишком близко.

Космическое подразделение будет базироваться в Тулузе и будет состоять из 200 человек, которые к 2025 году вырастут до 500. Новую дисциплину будут преподавать в военных школах. Бюджет сферы рассчитан на €3,6 млрд. Однако до Штатов с их €50 миллиардов Франции ещё далеко.

При этом Франция оставляет за собой право разработать средства самозащиты в космосе. Французские эксперты предвкушают сложное будущее космоса, который одновременно и предоставляет экономические возможности, и может служить полем военного противостояния, пишет Ouest-France.