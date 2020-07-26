 

С Говерлы эвакуируют группу туристов с детьми, младшему полтора года – МВД

26.07.2020, 3:10, Новости дня

В Раховском районе Закарпатской области проходит эвакуация группы туристов с детьми с Говерлы, об этом 25 июля сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Информация о том, что группа, состоящая из 13 человек, во время прохождения туристического маршрута по Говерле попала под сильный ливень, поступила в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в 13.45. В группе шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.

На Говерлу направили четырех сотрудников ГСЧС и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения села Лазещина.

У Рахівському районі закарпатські рятувальники евакуйовують з г. Говерла групу туристів з малолітніми дітьми ⛰️⤵️25…

Posted by МВС України on Laupäev, 25. juuli 2020

“В 16.45 спасательная группа встретилась с туристами. В настоящее время работники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их вездеходом “Богун” доставят в село Лазещина”, – отмечено в сообщении.

Остальные участники группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.

Говерла – самая высокая гора в Украине. Она расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в 17 км от границы с Румынией. Высота горы составляет 2061 метр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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