 

В Николаевской области директор коммунального предприятия вымогал $20 тыс. – СБУ

26.07.2020, 3:10, Новости дня

Служба безопасности Украины задокументировала в Николаевской области факт получения неправомерной выгоды директором одного из коммунальных предприятий Первомайского городского совета. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 24 июля.

По информации правоохранителей, чиновник требовал $20 тыс. у предпринимателя за заключение договора о длительном пользовании земельным участком, который находится на балансе коммунального предприятия. На участке в центре города предприниматель планировал установить торговые точки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Собянин: Голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации вокруг президента

16.07 / Геращенко: Мальчику, который выжил в ДТП на Столичном шоссе в Киеве, стало лучше, угрозы его жизни нет

26.06 / Песков оценил реакцию Японии на российскую геологоразведку около Курил

08.07 / Lotus опубликовала новые снимки гиперкара Evija

02.07 / Франция временно отказалась от участия в операции НАТО в Средиземном море

15.07 / Карантин в Украине планируют продлить минимум на месяц – глава Минздрава

21.07 / Кремль отреагировал на предстоящий доклад Британии о «российском вмешательстве»

08.07 / Минприроды отреагировало на несогласие «Норникеля» о сумме ущерба после ЧП в Норильске

26.06 / Суд продлил арест подозреваемому в организации нападения на Гандзюк Левину

25.06 / Предложен новый способ восстановления после травм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска