Соблюдение перемирия на Донбассе будет первым шагом к миру – Кравчук

26.07.2020, 3:10, Новости дня

Если 27 июля на Донбассе действительно наступит перемирие, оно станет началом пути к миру. Такое мнение первый президент Украины Леонид Кравчук выразил “Обозревателю” в интервью, фрагменты которого были опубликованы 25 июля.

“Если прекращение огня произойдет, конечно, я буду праздновать. Это будет начало реальной договоренности, первый шаг и большое дело, мы начнем идти к миру”, – сказал он.

Первый президент Украины предполагает, что указание прекратить огонь боевики могли получить из Москвы.

В то же время политик напомнил, что ранее ни одна договоренность о прекращении огня террористами выполнена не была.

“Это люди, которые вне закона, вне международных норм отношений между странами. Они могут действовать как угодно и при любых условиях”, – объяснил Кравчук.

Он отметил, что “готов аплодировать”, если произойдет полное прекращение огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.