 

Мнение: Хабаровская искра и московские голуби

26.07.2020, 3:05, Разное

Хабаровск все не угомонится и продолжает митинговать. Сегодня снова тысячи людей вышли на улицы города.

Хабаровск же продолжает подтверждать то, о чем я написал еще 19 июля:

…В Хабаровске протесты проходят мирно, цивилизованно. Никто не бросает в полицию пластиковых бутылок, росгвардейцы не ломают ног, не получают ушибов бумажными стаканчиками… Хотя силовики и рядом… Но хабаровские силовики беспорядков не устраивают, а реально охраняют порядок на акциях…
Выходит, что мирные протесты превращаются в «массовые беспорядки» тогда, и только тогда, когда силовики начинают откровенно провоцировать протестующих, чтобы не было «как в Париже»? Когда перекрывают улицы и скверы, когда начинают задерживать мирных и безоружных протестующих? Как это произошло в августе прошлого года в Москве?
Отсюда

И вот что интересно. Народ митингует в Хабаровске, а страх, похоже, взбодрил Москву. Так сильно взбодрил, что полиция начала задерживать даже горожан, которые кормят голубей…

Фотография отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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