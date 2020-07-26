Раскрыто происхождение американских крокодилов

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26.07.2020, 2:55, Новости дня

Ученые обнаружили, что африканские крокодилы вида Crocodylus checchiai могут быть связаны с видами американских крокодилов, которые существуют сегодня.

По мнению специалистов, крокодилы мигрировали из Африки в Америку в эпоху позднего миоцена – 11-5 000 000 лет назад. Во время новой работы эксперты применили компьютерную томографию для изучения черепа C. checchiai, который был обнаружен в 1939 году в Ас-Сахаби на территории Ливии.

Ученые выявили на черепе несколько новых структур. Выступление на середине черепа, который был обнаружен, у африканского крокодила отсутствует, но оно есть на черепах американских крокодилов: Crocodylusmedius, C. Moreleti, C. acutus и C. rhombifer.





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