Мнение: О ковид-диссидентах и ковид-алармистах

26.07.2020, 2:54, Разное



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Сочный неологизм covidiots и его кальку на русском – ковидиоты придётся вывести из обращения. Ибо представители противоположных лагерей с видимым удовольствием плюются им в противника. Остаются определения нейтральные, вынесенные в заголовок – ковид-диссиденты и ковид-алармисты.

Первые, как понятно из названия, упорно отрицают опасность новой коронавирусной инфекции, вплоть до выдвижения теорий заговора в отношении CoVID-19, и всячески – как минимум, на словах – саботируют все противопандемические меры и рекомендации. Вторые, напротив, акцентируют внимание на рисках новой болезни и постулируют суровую необходимость полных карантинов, вплоть до заваривания дверей в подъездах по китайскому образцу, по крайней мере, до изобретения эффективной и безопасной вакцины против SARS-CoV-2. То есть, до неопределённого будущего.

Кажется, что это две полные противоположности, но…

На самом деле, это одного поля ягоды. Люди, которые страшно боятся заболеть и умереть.

Вообще, в отношении к смерти, своей или близких, люди переживают пять стадий перехода, согласно теории Элизабет Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Просто ковид-диссиденты пока застряли на стадии отрицания, переходящий в гнев. А ковид-алармисты, быстро через первые две проскочив, перешли к торгу с элементами депрессии. Отсюда все яростные филиппики первых и параноидальные действия вторых.

Ковид-диссиденты упорно ищут и находят подтверждения своему отрицанию, хватаясь, как за соломинку, то за бессимптомное течение CoVID-19 у подавляющего большинства инфицированных, то за сам собой возникающий коллективный иммунитет, не обращая внимания на то, что даже большие выборки обследованных нельзя распространять на всю популяцию, если не соблюдён принцип репрезентативности. Ну а ковид-алармисты просто торгуются с Судьбой: мол, если надену маску, перчатки, костюм химзащиты и останусь дома, то минет меня зараза сия

Как показывает опыт психологии, и те, и другие рано или поздно придут к принятию неизбежного и успокоятся (на худой конец, упокоятся с миром). Но, как думаете, кто первым дойдёт до принятия, когда в голове уже начнутся проблески разумности, – диссиденты или алармисты?