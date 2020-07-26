США усилили давление на подрядчиков строительства «Северного потока – 2»

26.07.2020, 2:48, Новости дня

Американское давление на европейских подрядчиков строительства газопровода «Северный поток – 2» усилилось, сообщили СМИ.

Die Welt со ссылкой на источники пишет, что чиновники Госдепа, минфина и минэнерго США устраивают беседы по видеосвязи с представителями компаний из Германии и других стран Европы.

Как информирует издание, американцы «в доброжелательном тоне очень хорошо дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода», передает ТАСС.

При этом источники заявляют, что речь идет об «очень серьезных» угрозах со стороны США.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству, ситуацию проанализируют для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта.

Из-за ситуации вокруг газопровода Восточный комитет германской экономики изменил свое мнение о том, что жестких мер в отношении США следует избегат.



