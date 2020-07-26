 

Как американский F-35 стал первой жертвой российского зенитно-ракетного комплекса С-400

26.07.2020, 2:40, Разное

Программа F-35 Joint Strike Fighter, с её  колоссальной стоимостью в  1,6 триллиона долларов, является, пожалуй, самой  дорогой  программой вооружений в  истории. Она предусматривает  разработку  и приобретение  истребителя  F-35 Lightning II, который заменит  различные другие тактические самолеты, включая американские F-16, A-10, F / A-18A-D, AV-8B и британские  Harrier GR7, GR9 и Торнадо GR4.

July 21, 2020

Как российская система ПВО С-400 борется с американскими самолетами-невидимками F-35? 

Еще до того, как Турция получила возможность  протестировать С-400 против F-35 (Анкара приобрела С-400 у РФ и собиралась получить самолеты-невидимки из США), Анкара была изгнана Вашингтоном из программы F-35.

США заявили, что исключают Турцию из программы создания истребителей F-35 после того, как Анкара получила первые комплекты  российской системы ПВО. США говорят, что «F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения его  передовых возможностей».

Турция не единственная, кто расстроен  этим. Американский производитель самолетов F-35, Lockheed Martin, также страдает из-за решения США об изгнании Турции.  Производство  ключевых компонентов многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35 Lightning II было  приостановлено, поскольку Турция, старший партнер по программе  разработки, была исключена из программы F-35.

Эксперты отметили, что ЗРК С-400, даже не выходя на поле боя, стал причиной  первых крупных  потерь  для  программы производства  самолетов F-35. С-400 не только смогли перетянуть  ключевого союзника США и партнера НАТО – Турцию на  сторону России, но и задержали процесс производства американских самолетов.

Как сообщала  ранее  газета   Eurasian Times,  два союзника Организации Североатлантического договора (НАТО), с 2018 года  имели значительные разногласия  с США, оказывавших  давление на турецкое правительство  с  тем, чтобы оно отказалось от  закупки систем С-400 у России.

Тем не менее, Турция  стояла на своём  и дала понять, чтобы сохранит сделку, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Специальный представитель США по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри  заявил, что проблема С-400 является самым большим препятствием для нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой.

По данным Счетной палаты США  (GOA), до 15 деталей,  производившихся турецкими поставщиками,  не  «выпускаются  в необходимых  объемах». Правительство Соединенных Штатов также заявило, что Lockheed должен  найти новых поставщиков для 1005 деталей, которые ранее производились  турецкими поставщиками.

Согласно сообщениям  агентства «Спутник», проблемы  в производстве, вызванные  прекращением поставок турецких комплектующих, еще более усугубляются тем, что у подрядчиков появилась привычка опаздывать с поставками деталей.

Агентство Пентагона, ответственное за управление контрактами Министерства обороны, заявило, что «в период с августа 2017 года по июль 2019 года количество деталей, доставленных с опозданием, увеличилось с менее чем 2000 до более чем 10000», и  что  «примерно 60 процентов  дефицита запчастей …, связаны с   20-ю поставщиками»

«Хотя подрядчики  и  меняют производственные процессы для решения проблем и повышения эффективности, еще многое предстоит сделать. Если  офис программы не оценит риски неприменения  передовых методов  производства, вооруженные силы  и международные партнеры рискуют не получить уже оплаченный  ими качественный самолет», – заявили в Счетной палате.

Программа F-35 Joint Strike Fighter, с её  колоссальной стоимостью в  1,6 триллиона долларов, является, пожалуй, самой  дорогой  программой вооружений в  истории. Она предусматривает  разработку  и приобретение  истребителя  F-35 Lightning II, который заменит  различные другие тактические самолеты, включая американские F-16, A-10, F / A-18A-D, AV-8B и британские  Harrier GR7, GR9 и Торнадо GR4.

Программа F-35 Joint Strike Fighter, пожалуй, самая дорогая с колоссальной стоимостью 1,6 триллиона долларов . Программа намеревается разработать и приобрести F-35 Lightning II, который заменит различные другие тактические самолеты, включая американские F-16, A-10, F / A-18A-D, AV-8B и британский Harrier GR7, GR9 и Торнадо GR4.

Помимо США, в программе  участвуют  Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Турция, Нидерланды, Дания и Норвегия.

Илья Цуканов, корреспондент агентства “Спутник”, отметил, что усилия Пентагона и Lockheed по созданию универсального истребителя для использования в ВВС, ВМС и Корпусе морской пехоты потребовали ряда инновационных решений, но, в то же время,  предопределили наличие в нем  серьезных недостатков, таких как конструкция с одним двигателем, что делает его непригодным для долгосрочного развертывания на  море, а также буквально сотни крупных и мелких проблем, сбоев и ошибок, вызванных чрезмерным техническим усложнением системы.





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