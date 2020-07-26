Мнение: Письмо: “Скорее всего даже влюблен”

26.07.2020, 2:35, Разное

Ну вот такое вам еще, чудо-юдо. Для самостоятельного разбора.

Готовы к завтрашнему тесту, друзья?

lallinq

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь, мое письмо подойдет для разбора.

Мне 37, не замужем, без детей. Живу одна, домосед и интроверт, общаться в принципе не умею, в основном, отмалчиваюсь и жду пока могу вернуться в зону комфорта. Отношений длительных не было, влюблялась в героев книг и фильмов. Внешне в целом симпатичная, но с качеством тела большая проблема. Периодически пытаюсь привести его в форму силовыми тренировками и придать упругости косметикой, но не вижу результата и оставляю попытки.

Он моложе намного, есть семья. Мы работаем в одной компании давно, он сделал карьеру и теперь мой босс. Мне он всегда нравился, но чем плотнее стали работать, чем больше я видела, как он раскручивает проекты благодаря своему уму и чувству юмора, как лихо решает проблемы, как много знает и умеет, тем больше влюблялась.

Конечно, я скрывала свои чувства. Мне казалось, он меня жалеет, подбадривает, смешит, помогая раскрепоститься. Но оказалось, что он пытается завоевать, обаять меня, так как влюблен давно и даже взял в свою команду, чтобы быть поближе.

Наше личное общение складывается довольно странно. Он меня мне что-то говорит, пытается -сблизиться, но цепенею, отдергиваю, отталкиваю его. Отреагировать быстро не получается, поэтому я просто молчу или делаю вид, что не догоняю. У меня на него какая-то невротичная реакция, уж слишком велика его фигура для меня.

Поэтому о его намерениях я могу судить только по этим отрывочным фразам, по его вопросам мне на личные темы и реакциям. Я точно знаю, что он хочет меня физически (не уверена, что он в курсе моих проблем с телом), скорее всего даже влюблен – или ему кажется так… я не могу понять где заканчивается страсть и начинается любовь.

К семье он привязан очень сильно, как и к привычному укладу. Иногда он расспрашивает меня о моих бытовых привычках, о финансовых потребностях, о том, хочу ли я ребенка – и ответы его не радуют. Ну и иногда я сильно косячу, веду себя непоследовательно. Он обращается со мной, как с хрустальной вазой, с оглядкой на мои реакции. Порой сам психует и отмораживается, но ненадолго.

Но все это подтачивает его отношение. Наблюдая за мной издалека, он наверняка вырастил мою фигуру. Поначалу говорил о любви высокой, на всю жизнь. Да и окружающим вряд ли стал бы рассказывать о своем чувстве, если бы не был в нем уверен.

Но иногда его интерес выглядит чисто сексуальным – он намекал на вирт, однажды в сердцах даже что-то упомянул про взять силой. Сильно ревнует, даже к девушкам (безосновательно). И я думаю, что исчерпала его любовь своим поведением, что не смогу рассчитывать на что-то большее чем секс онли, а может и на это не могу – в горизонтальном положении я совсем ноль.

И я не знаю, что делать. Идти ли с ним на физическое сближение (я очень этого хочу) или ждать определенности. Но в первом случае на физической близости все и застрянет или заглохнет вообще, а во втором выглядит как вытягивание щипцами его уход из семьи, за что мне прилетит, когда маятник качнется в обратную сторону.

Как мне поступить правильно? Я знаю, что это мой последний шанс, да и о большем я не мечтала, он и правда слишком хорош для меня, я не знаю каким чудом он влюбился, и как не разрушить это чудо.

Спасибо Вам за все!