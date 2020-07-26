Мнение: Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса. Операция “Слив”

26.07.2020, 2:23, Разное

Огромный материал посвященный работе украинских ИПСО против Донбасса.

Все как вы любите – с документами, фактурой, подробностями про конкретных "дочерей офицеров".

Судя по публикуемым документам и подробностям, хакеры и ЛДНРовские спецслужбисты шляются по штабам ИПСО как у себя дома.

Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса

Сущность, цели и задачи

Специфика информационно-психологических операций (ИПсО) на Донбассе заключается в том, что они осуществляются с учетом ведущейся официальным Киевом гражданской войны на территории своей страны против самопровозглашенных народных республик – ДНР и ЛНР. Чтобы скрыть от мировой общественности это позорное явление, украинские власти камуфлируют понятие гражданской войны, называя ее то антитеррористической операцией (АТО), то операцией объединенных сил (ООС). За счет этой словесной мимикрии Киев придает ведению боевых действий с использованием всех силовых структур не только формально легитимный статус, но и узаконивает технологию «боев без правил» против своих же граждан. При этом им навешивают ярлыки «террористы», «сепаратисты», «колорады» (приверженцы георгиевской ленточки), «ватники» (радикальные пророссийски настроенные патриоты) и т.п.

Образно говоря, если слова вышеупомянутой концептуальной схемы, переложить на музыку АТО, да еще в аранжировке «заточенных» на регион ведомственных документов спецслужб, то получается новая «песня».

Поясню, что имеется в виду. В условиях специфики ведения Украиной боевых действий против республик Донбасса под руководством западных кураторов произошло скрещивание (гибридизация) таких относительно самостоятельных форм противоборства, как диверсии и ИПсО. На мой взгляд, данные действия будет правильно определить как диверсионно-психологические операции (ДПО).

ДПО основаны на дезинформации и лжи, провокациях, устрашении и манипуляции общественным мнением. По сути – это «гебельсовская» пропаганда.

Структуры, проводящие операции

Что касается организационных структур, задействованных в проведении ИПсО, то изначально эти задачи в большей степени возлагались на СБУ, Главное управление разведки МО Украины и Министерство информационной политики. В меньшей степени – на Службу внешней разведки и Администрацию пограничной службы. Координировал эту сферу деятельности Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В дальнейшем, после создания Сил специальных операций (ССО) в структуре ВС Украины, проведение ИПсО также было возложено на них, для чего в состав ССО были переданы центры информационно-психологических операций.

С точки зрения проведения диверсионно-психологических операций против республик Донбасса внимания заслуживают, на мой взгляд, две структуры – СБУ и ССО.

В СБУ за проведение таких операций в основном отвечают три подразделения: Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ СБУ), Департамент защиты национальной государственности (ДЗНГ СБУ) и Национальная академия СБУ (НА СБУ), одна из спецкафедр которой готовит специалистов по информационным операциям. Именно из числа сотрудников этих подразделений формируется группа специальных информационных операций (СИО) в составе Объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО (далее ОШ ЦУ СБУ) – органа, который с января 2015 года полностью отвечал за деятельность Службы безопасности Украины на Донбассе и был сформирован на основании распоряжения Председателя СБ Украины Валентина Наливайченко № 7т от 14.01.2014 года.



Структура ОШ ЦУ СБУ на Донбассе (Страница 1)



Структура ОШ ЦУ СБУ на Донбассе, сектор специальных информационных операций (Страница 10)

Состав этой группы комплектуется на ротационной основе, соответственно сотрудниками ДКИБ, ДЗНГ и Национальной Академии СБУ. Для примера – справочник личного состава подразделений ОШ ЦУ СБУ в районе проведения АТО в 2017 году.



Список ОШ ЦУ СБУ июль 2017 года

Диверсионно-психологические операции СБУ

Именно с этого времени начинают выкристаллизовываться собственно диверсионно-психологические операции. И это объяснимо. Не сумев разгромить республики Донбасса военным путем, киевская власть стала делать упор на гибридизацию диверсий и психологических операций, документально объединив эти виды активных действий в единое целое.

Подтверждением этому служит добытый мною интересный документ под грифом «Совершенно секретно» – Решение объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины от 21 апреля 2015 года (далее по тексту – Решение). Это своего рода закрытая от общественности нормативноправовая база проведения ДПО.

Напомню, прошло всего два месяца, как отгремели активные бои под Дебальцево, на Бахмутской трассе и в Донецком аэропорту, где окончательно была разбита мечта украинской власти «огнем и мечом» вернуть «мятежные провинции» под свой контроль. И вот пришедшие к власти в результате государственного переворота новые руководители страны принимают решение активизировать диверсионную войну в сочетании с комплексом информационно-психологических операций против республик Донбасса, а также на территории Крыма.



Решение объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины от 21 апреля 2015 года (Страница 1)

Обратите внимание на пункт второй этого Решения: «Активизировать работу по созданию агентурно-боевых (разведывательно-диверсионных) групп на временно оккупированной территории Украины, в том числе из числа патриотически настроенных жителей, которые имеют боевой опыт… При этом особое внимание уделить вопросам надежного легендирования оперативно-боевых (диверсионно-разведыва тельных) мероприятий (под видом борьбы организованных преступных группировок и местных бандформирований за сферы влияния, деятельности партизанских и сепаратистских движений, операций российских спецслужб и так далее)».

Если упростить мысль и профессиональную терминологию, то получается, что официальный Киев ускоренными темпами начинает подготовку фактически террористических групп, в состав которых рекомендуется включать местных боевиков, недовольных нынешней властью в ДНР-ЛНР. А последствия диверсий и терактов будут приписывать или местному криминалитету, устраивающему якобы разборки за сферы влияния, или вымышленному повстанческому освободительному движению, или злодейски задуманными операциям российских спецслужб.

Вспомните, сколько раз после покушений на военно-политическое руководство ДНР-ЛНР и командиров ополчения сразу же запускались версии про криминальные разборки или спецоперации ФСБ-ГРУ-СВР России по устранению неугодных? На самом деле за организацией терактов и диверсий стояла СБУ и завербованные ею исполнители. Напомню, что только на главу ДНР Александра Захарченко организовывались попытки физического устранения 14 августа 2014, 30 января 2015, 8 мая 2017, а 31 августа 2018 года террористы все-таки достигли своей цели, убив лидера Донецкой республики.

Одним из самых громких терактов стала гибель другого видного военного деятеля ДНР – командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола), который был взорван в своем доме 16 октября 2016 года. 8 февраля 2017 года террористы уничтожили командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Все эти случаи стали информационным поводом для огромного количества медийных вбросов с украинской стороны.

И таких фактов диверсионно-психологического терроризма спецслужб Украины достаточно много.

Зарубежные инструкторы на Украине

Кстати, в Решении разведкомитета, о котором говорилось выше, заслуживает внимания еще один пункт, под номером пять.



Решение объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины от 21 апреля 2015 года (Страница 3)

«Службе безопасности Украины вместе с разведывательными органами Украины в двухнедельный срок через иностранные партнерские структуры отработать вопрос по организации подготовки оперативно-боевых (разведывательно-диверси онных) групп на существующей в Украине инфраструктуре с привлечением иностранных специалистов».

Именно после этого Решения и появились на Украине в массовом порядке специалисты из США, Великобритании, Польши и Прибалтики, которые принялись натаскивать сотрудников Департамента контрразведки СБУ, Главного управления разведки МО Украины и армейских подразделений в совершении убийств и терактов. А также учить перекладывать вину за свои действия на других. Так что, можно сказать, что кровь населения Донбасса – в том числе и на руках этих иностранных «специалистов».

Так, в 2016 году для тренировки украинских военных прибывали несколько сотен специалистов из Великобритании. Вот данные на некоторых из них:

В 2016-2017 годах с аналогичной миссией Украину также посетили несколько сотен представителей из США. Среди них были:

Уже в 2019 г. в качестве советников и инструкторов работали и сотрудники минобороны Дании, в частности:

Кроме того, в зоне ООС действовали две боевые группы специалистов по информационным операциям из 77 бригады ВС Великобритании («Чиндиты»). В группы входило по 10 человек, располагались они в Мариуполе в гостинице «Чайка» и отеле «Рейкартц Мариуполь», а также в Краматорске в гостинице «Сапфир». Естественно, такие непростые ребята действовали под прикрытием. Одни притворялись сотрудниками миссии ОБСЕ, другие приехали под легендой журналистов. Их охрану и безопасность обеспечивало СБУ.

Британцы занимались перехватом переговоров по мобильным телефонам, проводили мероприятия информационного воздействия, осуществляли вбросы и обучали всему этому украинских спецов.

Об участии западных «консультантов», и, в частности, британцев в одной из самых трагических провокаций украинских спецслужб на Донбассе я рассказал в своем фильме-расследовании о гибели малайзийского «Боинга 777» над Донбассом в июле 2014 года. Тогда британские спецслужбы направили в зону конфликта двух своих агентов, которые на месте контролировали подготовку операции по организации авиакатастрофы.

Диверсионно-психологические операции на востоке Украины

Диверсионно-психологические операции против Славянска

Но позвольте привести пример иного порядка, иллюстрирующий пункт два вышеупомянутого Решения. Эту операцию СБУ планировала провести во время безуспешных попыток взять город Славянск.



План работы СБУ по Славянску (Страница 1)



План работы СБУ по Славянску (Страница 2)

Специалисты СБ Украины запланировали специальную операцию, целью которой было распространить среди населения Славянска информацию о том, что у народного мэра города Пономарева имеется серьезный конфликт с криминальными кругами из России. Целевой аудиторией в данном случае являлось население Славянска и бойцы ополчения, защищавшие город.

Согласно плана этой комбинации сотрудники СБУ планировали осуществить «наезд» на владельца завода высоковольтных изоляторов В.Рыбачука под видом российской (чеченской) преступной группировки. Организаторы этой акции были уверены в том, что Рыбачук обратится за содействием к Пономареву, а тот, соответственно, не пойдет на какие-либо уступки в пользу «преступной организации». После этого должны были последовать поджоги автомобилей Рыбачука, устные угрозы самому Пономареву. Распространять информацию о конфликте Пономарева с российской преступной группировкой планировалось через агентурную сеть сотрудника СБУ Сергея Моторина (кстати, ставшего печально известным позже, когда он перешел на работу в 5-е управление ДКР СБУ и непосредственно участвовал в ликвидации Арсена Павлова «Мотороллы»).

Ну, и конечная цель всей операции, цитирую дословно: «Таким образом, дальнейшая возможная ликвидация Пономарева и его сообщников будет воспринята населением Славянска как месть российской ОПГ».

Комментарии, как говорится, излишни. Явное следование пункту 2 Решения Разведкомитета.

В этом же документе есть еще много чего интересного. Например, как сотрудники СБУ планировали вывести из строя воздушные линии электропередач и трансформаторные подстанции и тем самым полностью лишить энергоснабжения жителей Славянска. Для этой операции были подготовлены специально обученные оперативнотактические группы из числа сотрудников и бойцов Центра специальных операций «А» («Альфа»). Причем, помимо собственно разрушения инфраструктуры, планировалось дестабилизировать работу выездных аварийных бригад по ремонту электросетей.



План работы СБУ по Славянску (Страница 3)

Вы спросите: зачем сотрудникам спецслужбы понадобилось лишать энергоснабжения немаленький город? Как указано в документе, «с целью противодействия российскому теле- и радиовещанию». Вот такая свобода слова по-украински.

Яркий пример отношения украинских силовиков к мирному населению. Что в Славянске, что в Крыму – возможные негативные последствия никогда не учитываются!

Иногда на СБУ возлагалась и достаточно примитивная рутинная агитационно-пропагандистская работа. Причем, как в ДНР и ЛНР, так и на территории, подконтрольной Украине. Например, вменялось в обязанность развешивать рекламные растяжки и плакаты на улицах городов.



Отчет опергруппы СБУ по работе в Артемовске (Страница 4)

Это отчет о деятельности оперативной группы ОШ ЦУ СБУ с дислокацией в городе Артемовск, впоследствии переименованном в Бахмут. В пункте 3 документа речь идет о проведении проукраинской агитации в Артемовске. С использованием поддержки прокиевски настроенных руководителей общественных организаций «Бахмут украинский» С.Николаенко и «Бахмутская крепость» В.Стаменова группой СБУ в городе были размещены дорожные растяжки с призывами «Украина – превыше всего», «Слава Украине – героям слава» и «Украина – единая страна».

Конечно, такой агитпроп скорее исключение, чем правило, свойственное работе СБУ. В своей деятельности эта спецслужба чаще всего использует весьма изощренные формы и методы воздействия на целевые аудитории.

Диверсионно-психологические операции против ЛНР

Для примера приведу документ, подготовленный сотрудниками СБУ, которые работали в городе Северодонецк и проводили диверсионно-психологические операции против Луганской народной республики.

Сам документ объемный, поэтому я перевел на русский язык замысел лишь по двум операциям против ЛНР.

Первая из них – операция «Слив», где речь идет о создании поддельных нормативных актов государственных органов ЛНР и распространении их с целью «дезинформации, направленной на дискредитацию лидеров террористов, отдельных аспектов их деятельности, инициирования панических настроений и усиления центробежных тенденций в рядах боевиков в рамках других оперативных мероприятий. Кроме того, отдельные «сливы» могут стимулировать террористов к поиску изменников в своих рядах и репрессий в административных аппаратах (для этого необходимо одиночные «сливы» реальных документов сепаратистов)».



Замысел информационной операции «Слив»

В рамках другой операции – «Форум-Шторм» – планировалось создать «группу профессиональных троллей и ботов на разных форумах и сайтах ЛНР-ДНР, которые бы осуществляли комментирование в определенном русле, распространение определенных новостных материалов, дезинформации и тому подобного в рамках спланированной цели (дискредитация, паника, распространение компромата, слухов и тому подобного)».



Замысел информационной операции «Форум-Шторм»

Поэтому я бы рекомендовал осторожно относиться к комментариям в социальных сетях, форумах и под статьями СМИ. Многие из них написаны такими вот «дочерями офицеров».

Василий Прозоров

https://asd.news/articles/ukraina/diversionno-psikhologicheskie-operatsii-kieva-protiv-donbassa/ – цинк

Во второй части вас ждет еще немало чудесных и что главное, документальных подробностей.