Мнение: И в гроб сходя, благословил

26.07.2020, 2:15, Разное



Красавчик “аэромонах” Илия Семин (2013 г.)

По радио весь день в качестве новости слышу – “Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу московского Покровского монастыря игуменью Феофанию продать личный Mercedes S-класса”, – именно в такой, невероятно потешной формулировке. Ведь если понимать это по нормам обычного русского языка – звучит так, как будто Феофания долго донимала святого отца просьбами разрешить ей избавиться от богомерзкого германского авточудовища – и вот Патриарх, в неизъяснимой милости своей, наконец разрешил (“благословил”) его продать.

Хотя в действительности все было, понятно, ровно наоборот – ловкая игуменья, естественно, и не думала просить никаких разрешений на продажу, да и с чего бы, если она сама это авто только что себе купила? На самом деле, разъяснили на том же радио, это была у “патриарха” реакция на уже разгоревшийся скандал – в прессу утекло сообщение, что ушлая настоятельница московского женского монастыря “с подаяний прихожан” накопила себе на “мерс” за 9,5 млн. рублей.

Вообще странно, конечно – с чего бы вдруг РПЦ озаботилась назойливой роскошью своих священнослужителей? И ведь в какой предельно мягкой, можно сказать, ласковой форме – “благословил продать”! Я полез смотреть свой ЖЖ – ну да, даже я, хотя за РПЦ особо не слежу, не раз уже описывал подобные скандалы с “богатствами бедных попов” – больно уж они смачные. Вот, например, в 2013 году писал о “юном иеромонахе Илие”.

Сначала цитата из Никонова:

“Юный иеромонах Илия на своем белоснежном “Мерседесе-Гелендвагене” задавил насмерть двух человек. (Видать, задавил по пьяни, поскольку с места происшествия сбежал и сдался властям только на следующий день.) А еще, помимо “Гелендвагена”, в автопарке юного Илии есть BMW 750i и купе Mersedes SL500. “Общая стоимость автопарка священнослужителя составляет около 15 млн рублей (ТЕХ ЕЩЕ, докрымских рублей – то есть примерно полмиллиона долларов-С.),- сообщают газеты. – В его собственности находятся также несколько объектов недвижимости в Москве.”

Далее, “…на всех автомобилях священнослужителя стоят регистрационные номера особых серий, в том числе и А-МР, которые обычно выдают руководству правоохранительных органов и спецслужб.

— На G500 стоят номера а918мо77, у SL500 — о277мр77, у BMW — а558мр, — рассказал «Известиям» адвокат. — Автомобили с такими номерами сотрудники ГИБДД не останавливают. Их нельзя просто так получить, только если есть связи на самом высоком уровне.

…у 25-летнего священнослужителя нашлась и карта элитного фитнес-клуба в гостинице «Украина», где годовой абонемент обходится в 1 млн рублей.”

Итак, у скромного, юного и непорочного Илии уйма имущества. Вопрос: откуда? Заработать не успел бы, да и много ли монашеством да аскезой заработаешь?”

http://a-nikonov.livejournal.com/1485347.html

И потом я сам предаюсь наивным рассуждениям:

“Я, откровенно говоря, вообще ничего не понимаю. КАК ЭТО?? До сих пор думал, что монахи – это типа люди, которые отреклись от всего мирского ради, типа, служения Всевышнему. А откуда тогда автопарк за поллимона зелени? И вкусы-то какие – Гелендваген, BMW и Мерседес-купе! Максимальный комфорт, мягкая езда. Праздник для грешной плоти! А как же Иисус с его “Легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное”? Или монахам можно без царствия?

А фитнес-клуб как вам?? Зачем он монаху? Это такой новый богоугодный способ умервщлять плоть?!

Никонов дает простое, грубое и, видимо, верное объяснение. Житейски он прав – но цинизм нынешней РПЦ получается какой-то запредельный. Впрочем, после “исчезающих часов” Патриарха и “дела о нанопыли” всего этого нужно было ожидать. КАКОВ ПОП, ТАКОВ И ПРИХОД” (март 2013).

Да, какая-то очень непоследовательная позиция выходит у РПЦ: самому Патриарху, значит, можно носить на руке часы за несколько сот тысяч баксов, какому-то, прости господи, иеромонаху (звание что-то вроде лейтенанта церковных войск) – держать целый автопарк из элитных иномарок, а цельной игуменье (аналог полковника монашеской службы) – и жалкого ОДНОГО (!) “мерседесика” себе прикупить не моги! А что ж игуменье – на “москвиче”, что ли, ездить? Или в собянинском адском трамвае трястись?! Да ее ж все монашки засмеют!

Лютует что-то Патриарх. Чем воевать за мерседес с безобидной столичной игуменьей – отправился бы в Среднеуральский женский монастырь, изгонять из него “схимигумена Сергия” (вроде бы отсидевшего 13 лет за убийство), который там засел и отказывается выходить. Не все ж Собчак за главу РПЦ отдуваться!

Я, кстати уж, поинтересовался – что стало с веселым иеромонахом Илией, который пьяный на “Гелендвагене” раздавил двух человек в 2012 году. Дело в своем роде показательное – особенно если смотреть на него из 2020 года. Богатенькому Илие за аварию в пьяном виде (двух убил, одного искалечил) – дали… три года колонии. Одна из “причин” столь странного решения суда – не было видеосвидетельства аварии: аж 22 камеры над Кутузовским проспектом внезапно… сломались. Все сломались, одновременно. Такая вот вышла незадача, понимаете. Суд оказался в тупике – и дал по минимуму.

Так что дивный Илия, наверное, и полутора лет не отсидел. Напрашивается, конечно, аналогия с недавним “делом Ефремова”: актер тоже расплющил человека, тоже по пьяной лавочке – правда, одного, а не двоих. И насколько же разная “общественная реакция”! Насчет Ефремова свирепый вой не утихает по сей день, сограждане требуют его чуть ли не распять.

А насчет Илии вы можете припомнить что-то подобное? И я не могу. Все как-то тихо прошло, КЕЛЕЙНО. Ну, раздавил и раздавил, все равно покойников не вернешь.



Актер Ефремов после аварии, 2020 год

Почему такая разница? Ответ очевиден: актеришек в российском сословном обществе держат за “таких как мы” – поэтому и злобствуют в их адрес охотно, с огоньком; а РПЦ – шалишь! РПЦ в нашей Раше считают НАЧАЛЬСТВОМ. Начальству в России можно и на мерседесах ездить, и людей этими мерседесами давить – дело житейское. Поэтому по поводу юного Илии (который, по всей видимости, был чьим-то там партнером для гомосексуальных утех – иначе трудно придумать, откуда бы он мог раздобыть столько импортной техники), ничего похожего на общественную кампанию не возникло.

Так что Патриарх Гундяев делает ошибку, затеяв столь запоздалые призывы к “монашеской скромности”. Никто все равно не поверит – но решат, что РПЦ больше не начальство.