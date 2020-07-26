Личное: Насрали детям

26.07.2020, 2:14, Разное

Прочитала новость: на выпускном в Парке Горького Наталья Королёва дала интервью, в котором попросила помиловать Михаила Ефремова:

«Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем… Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни».



Фото: kp.ru

Заявление Королёвой меня даже не возмутило. Наташка, на мой взгляд, очень глупая баба, а, следовательно, не в ладах с логикой. Простим её.

Моё внимание привлёк сам факт выступления Королёвой на выпускном.

Я не уверена, что во всей России найдётся хотя бы один подросток, который добровольно слушает песни артистки Королёвой.

Ну, не нужны современным детям ни «Сказочная страна», ни «Подсолнухи». Дебилу понятно.

И жирные сиськи Нюрки Семенович детям тоже не нужны, как не нужны и откровенно чужды им её плоские, морально устаревшие шутки.

Однако ж именно Нюрку Департамент культуры города Москвы припёр этот самый выпускной вести!

Ни Семенович, ни Королёва, ни Альбина Джанабаева, ни Анька Седокова — никто из них бабищ не нужен и не интересен подросткам на их выпускном. Но все эти тётки там были. Назло детям, что ли, припёрлись?

А ведь у детей это первый и, между прочим, последний в жизни выпускной. В чём они так уж провинились, что их мучали «Сказочной страной» в «Подсолнухах» 20 века? Века, в котором они, между прочим, ещё даже и не родились?

Возникает вопрос: зачем персонажей из «Рождественских встреч Аллы Пугачёвой» образца 1997 года сунули к детям в 2020 год? С какой такой целью? Кому это выгодно?

Чем руководствовался Департамент культуры города Москвы, приглашая баб на выпускной? Заплатили ли Нюрке и Наташке, и если да, то сколько?

Сдаётся мне, что те, кто сунули выпускникам Королёву и Семенович, об интересах детей и не думали.

А о чьих интересах они тогда думали? Есть предположения?