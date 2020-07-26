Названы лидирующие по числу случаев COVID–19 штаты США

26.07.2020, 2:08, Новости дня

В США лидерами по числу выявленных случаев коронавируса являются штаты Калифорния, Флорида и Нью-Йорк, сообщают информационные агентства.

Калифорния остается лидером по данному показателю. В штате зафиксировано 435334 случая коронавируса, передает РИА «Новости».

414511 случаев выявлено во Флориде, этот штат вышел на второе место, обгнав по числу заболевших Нью-Йорк с 411200 случаев COVID–19.

В США зафиксировано уже более 4 млн случаев коронавируса, около 145 тыс. человек умерли.