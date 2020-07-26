 

В КНДР сообщили о первом в стране подозрении на COVID-19

26.07.2020, 2:05, Новости дня

В Северной Корее появилось первое официально озвученное подозрение на коронавирусную инфекцию. О нем 26 июля со ссылкой на государственные СМИ КНДР проинформировало агентство Reuters.

Симптомы, похожие на заболевание COVID-19, выявили в городе Кэсон у гражданина, который вернулся из Южной Кореи 19 июля, спустя три года после незаконного пересечения границы.

Глава КНДР Ким Чен Ын уже созвал экстренное заседание политбюро правящей партии в связи с первым подозрением на коронавирус. Если подозрение подтвердится, это будет первый случай COVID-19 в Северной Корее.

Пока что проверки крови и верхних дыхательных путей мужчины с подозрением на коронавирус дали “неопределенный результат”. В связи с этим его изолировали. Вех, с кем он контактировал, теперь обследуют.

Агентство отмечает, что у КНДР есть “тысячи наборов” для тестирования на коронавирус. Их Пхеньяну передали Россия и ряд других стран.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 25 июля, в мире подтверждено более 15,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 635 тыс. больных с COVID-19.

Официальных данных о заболеваемости COVID-19 в Северной Корее не публикуют. Власти КНДР утверждают, что в стране никто не заболел, однако западные чиновники считают это маловероятным, с учетом тесных связей Пхеньяна с Китаем, ставшим источником распространения коронавируса в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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