Опасные бактерии были обнаружены в спортзалах

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26.07.2020, 1:50, Новости дня

В спортзалах специалистами были обнаружены опасные бактерии, которые устойчивы к антибиотикам. Такие часто находятся на поверхности тренажеров.

По словам экспертов, от бактерий, которые устойчивы к антибиотикам, избавиться крайне сложно. Для лечения инфекций, которые были ими вызваны, необходимо применение сразу нескольких препаратов. Ежегодно от инфекций, которые вызывают такие устойчивые бактерии, умирают тысячи людей.

Во время нового исследования ученые обнаружили, что на 43% тренажеров в спортивных залах были найдены стафилококки, устойчивые к антибиотикам. Бактерии были выявлены на штангах, беговых дорожках и гирях. Для предотвращения проблемы эксперты рекомендуют проводить регулярную дезинфекцию поверхностей.





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