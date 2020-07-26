Корабли НАТО зашли в Одессу

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26.07.2020, 1:48, Новости дня

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО, сообщают украинские СМИ.

В группу SNMG2 входят корвет «Контрадмирал Себастиан» (Румыния), корвет «Бодрый» (Болгария), фрегат «Альваро де Базан» (Испания), фрегат «Йылдирим» (Турция) и фрегат «Регина Мария» (Румыния), пишет «Думская».

Первыми, около 19.00 мск, прибыли корветы, к 21.00 мск – «основные ударные силы». Флагман SNMG2 – испанский фрегат, передает РИА «Новости».

В Одессу корабли прибыли в рамках учений Sea Breeze, они пробудут там до 28 июля.

Напомним, Черноморский флот РФ следит за кораблями и авиацией Объединенных военно-морских сил НАТО в Черном море, участвующих в учениях Sea Breeze – 2020.





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