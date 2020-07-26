В КНДР сообщили о подозрении на первый случай коронавируса

26.07.2020, 1:08, Новости дня

У человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи, заподозрили COVID–19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как информирует организация по борьбе с эпидемией в КНДР, анализы показали неопределенный результат, передает РИА «Новости».

Человек, у которого подозревают COVID–19, находится в жестком карантине. Сейчас устанавливают лиц, с которыми он вступал в контакт.

ЦТАК сообщает, что военно-демаркационную линию он пересек 19 июля.

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи провело экстренное заседание, на котором обсуждалась ситуация в городе Кэсон, где и был зафиксирован возможный случай COVID–19. На заседании присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.



