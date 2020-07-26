Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes за 9,5 млн рублей

26.07.2020, 0:54, Новости дня

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря в Москве игуменью Феофанию продать принадлежащий ей Mercedes Benz S-класса. Об этом сообщил в Telegram председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, Кирилл указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели.

“Патриарх напомнил о своем благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители”, – отмечено в сообщении.

О том, что игуменья Феофания, которая пять лет руководит гостиницами Российской православной церкви, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей, 13 июля сообщило издание “Открытые медиа”.

С тех пор, как она стала настоятельницей Покровского монастыря, в ее личном автопарке сменилось как минимум четыре Mercedes-Benz. В 2016-м, спустя год после открытия гостиницы “Покровская”, игуменья обновила машину, купив S500 4MATIC нового поколения. По данным журналистов, автомобиль обошелся ей в 9,5 млн рублей (3,6 млн грн).