 

В Курской области потерпел крушение самолет. Погиб пилот

26.07.2020, 0:54, Новости дня

25 июля в районе села Покровка Курской области потерпел крушение легкомоторный самолет, который был привлечен для сельхозработ. Об этом сообщает “Комсомольская правда – Курск”.

По предварительной версии, самолет зацепился за провода и упал на кукурузное поле. Пилот погиб.

По информации “Интерфакс”, летчик не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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