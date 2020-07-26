С Говерлы эвакуировали туристов с детьми – ГСЧС

26.07.2020, 0:54, Новости дня

Операция по эвакуации детей из числа туристов, отправившихся на карпатскую гору Говерла, завершилась. Об этом 25 июля проинформировала в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Трое лиц и четверо детей (2007-го, 2013-го, 2018-го и 2019 годов рождения) с горы Говерла доставлены в удовлетворительном состоянии в урочище Козьмещик вблизи села Лазещина Раховского района. Еще шесть человек самостоятельно спускаются к урочищу Козьмещик. По уточненным данным, в группе находилось четверо детей”, – говорится в сообщении.

#Закарпаття: уточнена інформація щодо допомоги групі туристів, які через негоду звернулися по допомогу до рятувальників… Posted by ДСНС України on Laupäev, 25. juuli 2020

Ранее 25 июля Министерство внутренних дел Украины уведомило о шести детях в числе 13 туристов, которые отправились на Говерлу и попали под ливень.

Говерла – самая высокая гора в Украине. Она расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в 17 км от границы с Румынией. Высота горы составляет 2061 метр.