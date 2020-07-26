Специалисты рассказали о пользе от употребления перезрелых бананов

26.07.2020, 0:40, Новости дня

По словам ученых, регулярное употребление перезрелых бананов способно предотвратить проблемы с пищеварением, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и высокое кровяное давление.

Обнаружилось, что этот перезрелый фрукт предотвращает повреждение клеток, которое вызвано внутренними нарушениями и свободными радикалами. Бананы в таком виде понижают кровяное давление, борются с закупоркой артерий, улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, наличие в перезрелых бананах железа и меди способствует повышению уровня гемоглобина в крови и предотвращает анемию. Сладкие плоды также способны избавить от изжоги, устранить запор и успокоить раздражение в желудке.