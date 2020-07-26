На развитие мелкой моторики влияют размеры мозга

26.07.2020, 0:40, Новости дня

На обучение манипулированию мелкими предметами в детстве у человека уходит много времени. Ученые смогли объяснить причину такого явления.

В течение семи лет специалисты наблюдали за развитием обезьян различных видов от момента рождения до полного освоения управления руками. Выяснилось, что скорость развития мелкой моторики напрямую зависит от размеров мозга. Процесс усвоения происходит медленней с увеличением размера мозга.

Детеныши, которые были рождены у менее развитых приматов, обладали более зрелым мозгом, а мелкая моторика давалась им быстрее. У людей этот процесс идентичен. Такая особенность объясняет тот факт, почему немногие виды животных смогли приблизиться по своим умениям к человеку.