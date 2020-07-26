Консульство США в китайском Чэнду готовится к закрытию

26.07.2020, 0:31, Новости дня

Рабочие в субботу сняли американскую символику со здания консульства в китайском городе Чэнду. Это произошло на следующий день после того, как Пекин приказал закрыть дипломатическую миссию США в ответ на действия Вашингтона.

Миссию США в Чэнду было приказано закрыть в отместку за принудительное закрытие консульства КНР в Хьюстоне, штат Техас, причем обе стороны утверждают, что деятельность консульств создает угрозу национальной безопасности.

Окончательная дата выезда американцев из Чэнду остается неясной, однако репортеры AFP видели, как рабочие сняли круглую эмблему с американскую символикой с фасада консульства, оставив на нем только американский флаг.

Три грузовика компании, занимающейся корпоративными перевозками, въехали в здание консульства США в субботу днем.

Пекин говорит, что закрытие консульства в Чэнду является «законным и необходимым ответом на необоснованные меры со стороны Соединенных Штатов», и утверждает, что сотрудники дипломатической миссии ставят под угрозу безопасность и интересы Китая.

Между тем, официальные представители Вашингтона заявили, что китайское консульство в Хьюстоне предпринимало. «неприемлемые усилия» по краже американских корпоративных секретов и запатентованных медицинских и научных исследований.

Последние китайские дипломаты покинули консульство в Хьюстоне в пятницу.

«Нынешняя ситуация в китайско-американских отношениях – это не то, что Китай хотел бы видеть, и США несут ответственность за все это», – говорится в заявлении МИД КНР.

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил журналистам, что некоторые сотрудники США в консульстве Чэнду «занимались деятельностью, которая не соответствовала их обязанностям, вмешивались во внутренние дела Китая и угрожали безопасности и интересам Китая».

Консульство США в Чэнду было основано в 1985 году. Именно в здании консульства в 2012 году укрывался высокопоставленный китайский чиновник Ван Лицзюнь, бежавший от своего влиятельного босса Бо Силая, который тогда был главой близлежащего мегаполиса Чунцин, а впоследствии был приговорен к пожизненному заключению за коррупцию.