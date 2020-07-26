 

Мнение: Монетизация “сибиряков”

26.07.2020, 0:01, Разное

Монетизация "сибиряков"

Сейм Польши сегодня, 24 июля, принял закон о предоставлении денежных пособий для поляков, депортированных в Советский Союз в 1939—1956 годах.

Закон был инициирован президентом Польши Анджеем Дудой и поддержан 440 депутатами Сейма. Деньги «сибиряки» получат пропорционально периоду проживания в СССР.
Согласно закону, за каждый месяц ссылки в 1939—1956 годах полагается 200 злотых (3 700 рублей). В среднем ожидается, что единоразовое пособие для «сибиряков» составит 13 тыс. злотых (240 тысяч рублей).

Ранее EADaily сообщало о том, что в начале 2020 года ректор Варшавской академии финансов и бизнеса «Вистула» Вавжинец Конарский неожиданно поблагодарил Красную армию за то, что она, войдя в сентябре 1939 года на территорию тогдашней Восточной Польши, спасла его родных от Гитлера, депортировав вглубь Советского Союза.

«Парадокс этой ситуации заключается в том, что наступательный переход Красной армии через Польшу и такой, а не иной исход войны, по сути, спасли нас от физического и биологического истребления, которое осуществила бы нацистская Германия. Не забывайте об этом. Россия наша соседка, и с ней надо считаться. Я говорю это как внук военного поселенца из Волыни, который в 1940 году со всей семьей был депортирован в Архангельск», — сказал профессор в интервью польскому порталу «Интерия».

Под интервью было оставлено свыше 1 300 комментариев, в которых есть отклики о том, как поляки спаслись в Советском Союзе благодаря сталинской депортации. Например, такой:

«Моя тетя всегда говорила, что если когда-нибудь вновь станет плохо, то она хотела бы оказаться среди русских. Тетю с двумя маленькими детьми увезли в Западную Сибирь. Она была учительницей из-под Волыни, дядя погиб в 1939 году под Варшавой (то есть от рук фашистских оккупантов. — EADaily). Она работала на лесопилке и учила в школе детей русскому и польскому языкам. Ее там все уважали и помогали. Они мирно пережили всю войну, а в 1947 году вернулись целыми и здоровыми в Польшу, где она продолжала работать учительницей. Ее соседи и другие наши родственники, которые остались под Львовом, все были убиты украинцами. Она одна с двумя детьми выжила из всей нашей семьи».

Другой комментарий гласит:

«Это и есть гримаса истории. Если бы семью пана Конарского не вывезли в Сибирь, то она, вероятно, погибла бы в Волынской резне. Никто не хочет сказать в Польше, что эти вывозы в Сибирь были методом изоляции враждебных друг другу народов. Сталин прекрасно знал о ненависти украинцев к полякам».

http://perevodika.ru/articles/1209738.html – цинк

Источник: Colonel Cassad





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