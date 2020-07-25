 

Захарова указала Климкину на превращение Украины в «мировую проблему»

25.07.2020, 23:53, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина, призвавшего сделать Крым «проблемой для России».

Как сообщила Захарова, «они уже создали мировую проблему из Украины», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению контроля над Крымом.

Одновременно Климкин предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Дональду Трампу докладывали о причастности России к гибели морпехов США в Афганистане

09.07 / Венедиктова о деле Порошенко: Суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм

17.07 / США обеспокоены задержаниями демонстрантов и журналистов в Беларуси

14.07 / Сексолог пожаловался на «поехавший на всех этих харассментах» мир

25.06 / Загорелся “Литературный музей А.М. Горького” в Нижнем Новгороде

07.07 / Жителей Сочи и Туапсе предупредили о риске образования смерчей

07.07 / Пострадавшим от взрыва дома в Киеве выделят 20 млн грн на ремонт квартир

26.06 / Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

17.07 / В ДТП с участием автобуса из Донецка в Липецкой области пострадали пять человек

04.07 / “Настораживает радикальностью и безапелляционностью”. Совет судей Украины возмутили высказывания Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска