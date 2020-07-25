 

Спрятал в бензобаках. Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию янтарь

25.07.2020, 23:42, Новости дня

На пункте пропуска “Дьяково” в Закарпатской области пресекли попытку незаконного вывоза из Украины партии янтаря. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Госпогранслубы Украины.

Во время оформлении грузовика, которым в Румынию везли топливные гранулы, сотрудники пункта  заметили незаводские швы на топливном баке и самодельные крепления. На основании этого был проведен углубленный осмотр, в ходе которого выявили посторонние предметы в бензобаках. Для их извлечения пришлось емкости пришлось разрезать.

“Как выяснилось, в двух бензобаках были заварены металлические бочки, а в них уложены мешки с янтарем. В одном баке было чуть более 200 кг янтаря, остальное во втором”, – отметили пограничники.

Для проведения процессуальных и следственных действий были привлечены сотрудники СБУ и Нацполиции. Грузовик Renault 2008 года выпуска у водителя изъяли, его оценили в более 275 тыс. грн.

Водителя Ее водителя, 26-летнего гражданина Украины, передали сотрудникам Нацполиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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