Помпео назвали худшим госсекретарем в истории США

25.07.2020, 23:30, Новости дня

На сайте CNN опубликован материал, в котором Майк Помпео назван худшим госсекретарем в истории США.

По мнению эксперта канала по международным делам Аарона Дэвида Миллера, Помпео «стал не только худшим госсекретарем в истории США, но и самым (политически) предвзятым». Главу Госдепа обвинили в том, что он политизировал ведомство ради «личной политической повестки» и защиты президента США Дональда Трампа от «верховенства закона».

Так, Миллер обвинил Помпео в том, что он «был готов скрыть ложь о шантаже президента Украины» и «швырять чиновников Госдепа под автобус за сотрудничество» с Конгрессом США по этому делу, сообщается на сайте CNN.

Кроме того, Помпео обвинили в том, что он использовал тему прав человека во внешней политике, а сам при этом улыбался саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Салману после того, как был убит журналист Джамаль Хашогджи.