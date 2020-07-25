Эксперты рассказали, какие способы помогут снизить давление без лекарств

25.07.2020, 23:30, Новости дня

Повышенное давление является одним из факторов риска инсульта, сердечного приступа, почечной недостаточности и снижения когнитивных функций. Препараты, которые используются при гипертонии, могут вызывать бессонницу, головокружение или судороги ног.

Во время новой работы специалисты рассказали о проверенных способах снижения артериального давления. По словам ученых, регулярные пешие прогулки в течение тридцати минут эффективны для снижения артериального давления. Кроме этого, глубокое дыхание помогает телу контролировать гормоны стресса, которые повышают частоту сердечных сокращений и сужают кровеносные сосуды.

Людям, которые страдают от повышенного давление, рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием калия: бананы, апельсиновый сок, чернослив, изюм, дыню, картофель, помидоры, фасоль и горох. Полезным также будет употребление темного шоколада, чая из гибискуса и молока.