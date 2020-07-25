В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
25.07.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли девять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них была подтверждена пневмония, передает РИА «Новости».
Всего в Москве скончались 4398 вирус-положительных пациентов.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет