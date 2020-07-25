 

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

25.07.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли девять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония, передает РИА «Новости».

Всего в Москве скончались 4398 вирус-положительных пациентов.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Кравчук заявил, что некоторые депутаты ведут себя как “на Бессарабке”

02.07 / В Госдуму внесен проект о запрете для сотрудников ФСБ разглашать профессиональную тайну

23.07 / В МВД заявили, что операция по задержанию полтавского угонщика подходит к финалу

12.07 / Автоновости: Baojun представила недорогой аналог Skoda Octavia

02.07 / ЦИК: за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона россиян

28.06 / ЦИК озвучил явку на голосовании по Конституции за три дня

25.06 / Министры иностранных дел Венгрии и Украины обсудили ситуацию в Закарпатье 

24.07 / В «Вертолетах России» объяснили смысл объединения КБ Миля и Камова

02.07 / Британский МИД второй раз в истории вызвал посла Китая из-за Гонконга

01.07 / 1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска