Мнение: О деле Дмитриева

25.07.2020, 22:54, Разное

Историк Александр Степанов о деле антисталиниста-педофила Дмитриева, освобождения которого требуют демшиза и ЕС.

О деле Дмитриева

В Петрозаводске городским судом глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев осужден по нехорошей педофильской статье. Правда, приговор оказался на удивление мягок: его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Как пояснил адвокат, с учетом отсиженного в СИЗО, Дмитриев выйдет на свободу уже нынешней осенью.

В последние годы история с судебным процессом против этого человека приобрела всероссийскую известность, а слово «Сандармох» стало известно многим жителям России, интересующимся историей и политикой. Безусловно, столичная либеральная тусовка, после сегодняшнего решения суда, обрела нового святого. При этом вся история с уголовным делом Дмитриева и истории с Сандармохом стала еще и хорошим примером конструирования новых политических и исторических мифов. Причем мифов антикоммунистического содержания, в которых нам стоит непредвзято разобраться.

Итак, первое, что активно вбивается в голову либеральными СМИ: Юрий Дмитриев так страшен нынешней власти, что она подло сфабриковала против него уголовное дело по очень нехорошей статье. Увы, как бы мы плохо не относились к нынешним карательным органам, данный тезис совершенно не соответствует действительности. До ареста Юрия Дмитриева как общественника даже в Карелии знали совсем немного людей. Он не числился политическим оппозиционером, никто никогда не видел его митингах в Петрозаводске, выступающим, например, против президента или местного губернатора. В выборах не участвовал. Пикеты не организовывал. Зато заседал в комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при правительстве РК, а буквально за несколько месяцев до ареста в 2016 году ему вручили Почетную грамоту Республики Карелия, главную на тот момент местную правительственную награду. Поверьте, никаким оппозиционерам таких у нас не вручают.

Что касается уголовного дела, то началось все после того, как выяснилось, что он много раз фотографировал полностью обнаженной свою приемную дочь школьного возраста. Якобы для контроля за ее физическим развитием. Выяснилось это не без помощи когда-то близких Дмитриеву лиц, видимо в результате каких-то личных «разборок». Конечно, нам трудно объективно судить о всех обстоятельствах уголовного дела, по понятным причинам оно носит закрытый характер. Но любой нормальный человек, наверное, согласится, хотя бы имеющиеся в деле фотографии, признаваемые за подлинные и защитой Дмитриева, не красят его с моральной точки зрения. И изначально уголовное дело не несло никакого политического контекста. Политическую окраску истории придали потом.

Именно в связи с этим появился нехитрый довод, что уголовное дело – это месть Дмитриеву за то, что он «обличал сталинские репрессии и открыл Сандармох». Но почему российская буржуазная власть не «мстит» куда более известному семейству Солженицыных? Представители семьи писателя явно не обойдены вниманием самого президента, его сыновья процветают как крупные бизнесмены. Логики в таком простом объяснении дела Дмитриева нет.

Для читателей федеральных СМИ возможно будет откровением, но Сандармох открыл отнюдь не Дмитриев и не «Мемориал». Поиски захоронения в Медвежьегорском районе начались задолго до них, этим занимались журналисты из Медвежьегорска Николай и Надежда Ермоловичи, ныне уже покойные, художник Владимир Попов и замглавы районной администрации на тот момент Каштанов. У всех этих людей никогда не было проблем с законом. Дмитриев присоединился к раскопкам позже. Увы, везде пишут, что Сандармох открыл Юрий Дмитриев, а фамилии его первооткрывателей напрочь забыты.

Теперь коснемся качества работы Юрия Дмитриева как исследователя. Вы удивитесь, но прошло уже больше 20 лет с момента открытия Сандармоха, а до сих пор точной численности расстрелянных там нет. Дмитриев нашел лишь несколько групповых захоронений, и на этом раскопки завершились, но данные о количестве расстрелянных, предоставляемые «Мемориалом», постепенно росли. Ныне в большинстве публикаций заявляется, что в Сандармохе расстреляно от 9,5 до более чем 10 тысяч человек, подобные данные недавно фигурировали даже в Википедии. «Мемориалу» совсем недавно пришлось снизить цифру до 6 тысяч. Впрочем, и цифра в 6 тысяч — под большим вопросом. Реально, по документам, пока установлено что в Сандармохе расстрелян соловецкий этап, 1111 или 1116 человек, осужденных еще в начале 30-х за контрреволюционную деятельность и отбывавших свои сроки на Соловках. Возможно, там было казнено еще какое-то количество жителей Карелии. Это все. Некоторые поисковики с учетом своего профессионального опыта говорят о том же, что на этой небольшой территории ни 10, ни 6 тысяч похороненных просто физически быть не может, максимальная цифра – 2,5 тысячи человек.

Причем если начать изучать списки с сайта «Мемориала», то прежде всего бросается в глаза, что в них много людей, которые с оружием в руках выступали против Советской власти в годы гражданской войны. Во-первых, это петлюровцы, причем не рядовые, а офицеры и даже министры петлюровского правительства. Это те, кто был причастен к геноциду еврейского населения Украины в 1919–20 году. В Сандармохе им стоит памятник – «Убиенным сынам Украины». Но если «Мемориал» — солидная либеральная организация, то надо бы пояснить, как в список невинных жертв попали люди, проводившие этнические чистки? Еще в «списке Сандармоха» — офицеры врангелевской армии, деникинской контрразведки, комендант Читы при Колчаке, члены отряда атамана Анненкова. Последнего, к слову, в современной России так и не реабилитировали. Никак не получается, он садист и военный преступник.

Часто по спискам «Мемориала» можно только догадываться, что тот или иной человек делал в гражданскую. Но иногда, может быть по недосмотру, это проскакивает. Как например: «Железняк Порфирий Емельянович, уроженец Подольской губернии, крестьянин-кулак, в прошлом руководитель штаба восстания в 1920–1921 гг., принимал участие в расстреле красноармейцев в гражданской войне». Замечательно, что последняя фраза в последнем, отредактированном списке «Мемориала» исчезла, но в других источниках она есть! Может и напротив ряда других фамилий некоторые подробности подчистили?

«Участвовал в расстреле». А эти красноармейцы тоже ведь были люди, у них тоже были семьи… Про них никто не хочет вспомнить? Как и про убитых колчаковцами русских мужиков или еврейскую бедноту, ставшую жертвой петлюровских погромов.

Но господа, это ведь издевательство над памятью тех честных граждан, кто действительно в 1937 году пострадал ни за что! И вдобавок — вот вам наглядный пример конструирования «Мемориалом» пропагандистского мифа. Ведь Сандармох — действительно место трагических событий. В массовых расстрелах людей, кто бы они ни были, нет ничего хорошего. Но об этом нужно знать всю правду! Однако берется событие, численность погибших преувеличивается в разы, в одну кучу смешиваются и невиновные, и люди со сложной судьбой, и просто бандиты и убийцы, а причины произошедшего подаются в крайне примитивном виде. Для чего?

Приходится констатировать, что фактически Дмитриев и его единомышленники являются создателями одного из ключевых моментов официальной идеологии нынешней власти, которую на самом деле мало волнует трагедия 1937 года и все ее нюансы. Она в ответ на любые требования социальной справедливости, пересмотра итогов приватизации и прочего может заявлять: «Вы что, нового 37-го года хотите? Не хотите, так терпите!» Очень эффективно. И когда усилиями реформаторов народ вымирал так, что кладбища с могилами мужиков работоспособного возраста стали похожи на огромный либеральный Сандармох, большая часть народа терпела. И сейчас терпит. То есть заслуги Дмитриева перед нынешней путинской «стабильностью» несомненны.

То, что нынешняя трактовка событий в Сандармохе – это именно миф, который нельзя обсуждать и подвергать сомнению, доказывает реакция либеральной общественности на предположение петрозаводских историков Сергея Веригина и Юрия Килина о том, что в Сандармохе могут лежать и наши пленные красноармейцы, расстрелянные финнами в период оккупации. Некоторые доказательства этого, похоже, найдены. Причем данная гипотеза не опровергает того факта, что в 1937 году с Сандармохе тоже были расстрелы! Но реакция на нее сторонников Дмитриева сугубо истеричная…

Между прочим, всех расстрелянных в Сандармохе «Мемориал» и лично Дмитриев разделили строго по этническому приципу, памятники репрессированным действительно стоят «по национальностям». Есть памятники украинцам, эстонцам, полякам, латышам, грузинам, немцам… Кстати, собственно русским, как и карелам, никаких специальных памятников нет. Впрочем, и финнам нет — деньги на него «борцы с тоталитаризмом» собирали, но потом собранные средства куда-то растворились. Типичная история для людей с рыночным мышлением. Но вот это деление по национальностям тоже оставляет крайне неприятный осадок. Для чего оно делалось?

Показательно еще и то, что сами жители Карелии во всех акциях в защиту Юрия Дмитриева принимали минимальное участие. Из местных на суд к Дмитриеву приходило меньше 10 человек. Почему? Наверное, потому, что у нас, в Карелии, многие хорошо осведомлены об обстоятельствах данного дела, да и устали мы уже от всей этой истерии. Но жителям других регионов эти факты возможно будут интересны.

Александр Степанов

http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2020/07/25/case_dmitriev_and_sandarmokh/ – цинк

Мое мнение – власти снова либеральничают и прогибаются. 3,5 года это прискорбно мало педофилу-антисталинисту.

Разумеется, деятельность "Мемориала" должна быть запрещена на территории РФ.

Из предыдущих публикаций на тему.

"Правозащитник" Дмитриев пытался бежать из страны – https://colonelcassad.livejournal.com/4281095.html

Еще один карельский антисталинист задержан за педофилию – https://colonelcassad.livejournal.com/4495298.html

Из финнов хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии – https://colonelcassad.livejournal.com/5821155.html

Преступления без срока давности. Финские концлагеря и современность – https://colonelcassad.livejournal.com/5909182.html

И т.д.