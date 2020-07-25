 

В Казани на лекции Transparency International спецназ задержал 16 человек

25.07.2020, 22:35, Новости дня

В Казани во время лекции о контроле над госзакупками, которую проводила руководитель антикоррупционного центра Transparency International в Екатеринбурге Екатерина Петрова, задержали 16 человек. Об этом сообщил 25 июля телеканал E1.ru.

В числе задержанных оказались Петрова и участники лекции.

“Сотрудники спецназа ворвались в штаб “Объединенных демократов” в Казани, где проходила лекция Екатерины о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших. Причина задержания достоверно неизвестна. Сейчас все задержанные находятся в отделе полиции №16 на Япеева, 10. Мы выясняем обстоятельства задержания”, – сообщили каналу в Transparency International.

По словам Петровой, во время задержания сотрудники полиции сказали, что в отделение их доставят по подозрению в организации теракта. А в отделении заявили, что задержанные проходят как свидетели по заведомо ложному сообщению о теракте.

Позже Петрова написала в Facebook, что ее выпустили.

“Я на свободе, ура! Всем большое спасибо за поддержку!” – отметила она в посте.

Я на свободе, ура! И спасибо большое всем за поддержку!

Posted by Екатерина Петрова on Laupäev, 25. juuli 2020

Transparency International является неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Российское отделение “Трансперенси Интернешнл” министерством юстиции РФ внесено в реестр “некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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